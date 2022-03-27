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Сегодня, 17:10

Бывший тренер сборной Аргентины: «Сейчас Месси гораздо умнее на поле, больше думает о команде»

Бывший тренер сборной Аргентины высказался об изменениях в игре Месси
Карен Саркисян
Корреспондент
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Клаудио Хуньяли, бывший ассистент главного тренера сборной Аргентины Алехандро Сабельи, сравнил игру нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в 2014 и 2022 годах.

«Это два разных Месси, — приводит слова Хуньяли Eurosport. — Возраст неумолим. Думаю, что сейчас Месси гораздо умнее на поле, больше думает о команде и тактике. На мой взгляд, сейчас Лионель лучше готовится к матчам, потому что раньше он мог сам тащить встречу и самостоятельно находить решения».

В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец забил семь мячей и отдал 11 результативных передач в 26 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.eurosport.com/football/a-lack-of-respect-psg-fans-booing-lionel-messi-at-home-games-is-wrong-says-ex-argentina-assistant-cl_sto8859046/story.shtml
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