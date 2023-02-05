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Сегодня, 18:55

Газзаев: «Если интерес к Головину из «Боруссии» действительно есть, то это шаг вперед в его карьере»

Газзаев отреагировал на интерес дортмундской «Боруссии» к Головину
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе дортмундской «Боруссии» к российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину.

«Сейчас судить о возможности трансфера сложно. «Боруссия» — команда, которая в данный момент на ходу и идет практически вровень с «Баварией», борется за чемпионство, регулярно участвует в Лиге чемпионов. Это команда с большими традициями, амбициями и авторитетом. Если интерес к Головину из «Боруссии» действительно есть, то это шаг вперед в его карьере. Состоится переход или нет — вопрос другой», — сказал Газзаев «СЭ».

В текущем сезоне Головин провел 29 матчей за монегасков, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
2
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 17 3 2 54-17 54
2
 Марсель 21 14 4 3 42-17 46
3
 Ланс 21 13 6 2 33-15 45
4
 Монако 22 13 5 4 48-29 44
5
 Ренн 22 12 4 6 41-25 40
6
 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
7
 Лорьян 22 10 6 6 35-34 36
8
 Лион 22 9 5 8 33-24 32
9
 Ницца 21 8 7 6 24-20 31
10
 Клермон Фут 22 8 6 8 24-29 30
11
 Реймс 22 6 12 4 26-26 30
12
 Тулуза 22 8 5 9 36-38 29
13
 Нант 22 5 10 7 23-26 25
14
 Монпелье 22 6 2 14 31-45 20
15
 Брест 21 4 7 10 23-34 19
16
 Труа 22 4 7 11 33-48 19
17
 Аяччо 22 5 3 14 18-39 18
18
 Страсбур 22 3 9 10 27-39 18
19
 Осер 22 3 5 14 18-46 14
20
 Анже 22 2 3 17 18-47 9
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4.02 19:00
ПСЖ – Тулуза
 2 : 1
4.02 21:00
Труа – Лион
 1 : 3
4.02 23:00
Ренн – Лилль
 1 : 3
5.02 15:00
Клермон Фут – Монако
 0 : 2
5.02 17:00
Аяччо – Нант
 0 : 2
5.02 17:00
Осер – Реймс
 0 : 0
5.02 17:00
Лорьян – Анже
 0 : 0
5.02 17:00
Страсбур – Монпелье
 2 : 0
5.02 19:05
Брест – Ланс
 - : -
5.02 22:45
Марсель – Ницца
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Неймар

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Жонатан Клаусс

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И К Ж
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