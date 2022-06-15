Бывший спортивный директор «Зенита» займет аналогичную должность в «Марселе»

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта получит работу в «Марселе». Он станет спортивным директором французского клуба, сообщает журналист Николо Скира.

В конце мая Рибалта ушел в отставку с должности управляющего директора итальянской «Пармы».

Напомним, что испанец работал спортивным директором «Зенита» с 31 июля 2018 года по апрель 2021 года. После ухода Рибалта был назначен управляющим директором «Пармы».

Итальянский клуб по итогам сезона серии B-2021/22 занял 12-е место, набрав 49 очков в 38 матчах.