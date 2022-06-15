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Бывший спортивный директор «Зенита» займет аналогичную должность в «Марселе»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта получит работу в «Марселе». Он станет спортивным директором французского клуба, сообщает журналист Николо Скира.

В конце мая Рибалта ушел в отставку с должности управляющего директора итальянской «Пармы».

Напомним, что испанец работал спортивным директором «Зенита» с 31 июля 2018 года по апрель 2021 года. После ухода Рибалта был назначен управляющим директором «Пармы».

Итальянский клуб по итогам сезона серии B-2021/22 занял 12-е место, набрав 49 очков в 38 матчах.

ФК Марсель
Хавьер Рибалта
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3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
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 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
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 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
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 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
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