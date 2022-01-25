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Ротен: «Бензема поддерживает Месси, потому что не видел матчи «ПСЖ». Приехал не тот игрок, что мы знаем»

Бывший полузащитник «ПСЖ» Ротен назвал конструктивной критику в адрес Месси
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен прокомментировал слова форвард «Реала» Карима Бензема о том, что критикующие нападающего «ПСЖ» не разбираются в футболе.

«Бензема поддерживает Месси, потому что не видел матчи «ПСЖ», — приводит слова Ротена AS со ссылкой на RMC Sport. — Приехал не тот игрок, которого мы знаем. Критика конструктивна, это не всегда негатив. Сказать, что Лионель не в лучшей форме, не означает, что ты не разбираешься в футболе. Если бы Бензема видел матчи, то был бы немного критичен».

В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач в 17 матчах за «ПСЖ».

Источник: https://as.com/futbol/2022/01/25/internacional/1643106670_427140.html
Карим Бензема
Лионель Месси
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