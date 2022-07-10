Бывший полузащитник «Краснодара» Кабелла перешел в «Лилль»

Бывший полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла стал игроком «Лилля». Стороны подписали соглашение по схеме «1+1», сообщает сайт клуба.

32-летний футболист присоединился к команде в статусе свободного агента.

Кабелла выступал за «Краснодар» с июля 2019 года, в марте 2022 года российский клуб объявил о расторжении контракта с 32-летним французом по обоюдному согласию сторон.

В апреле футболист подписал контракт с «Монпелье» до конца сезона-2021/22, он провел за команду 5 матчей и не отличился результативными действиями.