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Сегодня, 21:30

Бывший полузащитник «Краснодара» Кабелла перешел в «Лилль»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Реми Кабелла.
Фото ФК «Лилль».

Бывший полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла стал игроком «Лилля». Стороны подписали соглашение по схеме «1+1», сообщает сайт клуба.

32-летний футболист присоединился к команде в статусе свободного агента.

Кабелла выступал за «Краснодар» с июля 2019 года, в марте 2022 года российский клуб объявил о расторжении контракта с 32-летним французом по обоюдному согласию сторон.

В апреле футболист подписал контракт с «Монпелье» до конца сезона-2021/22, он провел за команду 5 матчей и не отличился результативными действиями.

Реми Кабелла
ФК Лилль
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