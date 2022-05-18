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Тевес: «Месси в «ПСЖ» — это один человек и совершенно другой, когда приезжает в сборную Аргентины»

Тевес отметил разницу в игре Месси за «ПСЖ» и сборную Франции
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес отметил разницу в игре нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси за парижский клуб и национальную команду.

По словам экс-нападающего, 34-летний аргентинец в «ПСЖ» менее счастлив, чем в сборной Аргентины.

«Месси в «ПСЖ» — это один человек и совершенно другой, когда приезжает в сборную Аргентины», — приводит слова Тевеса El Nueve.

В нынешнем сезоне Месси забил 11 мячей и отдал 13 результативных передач в 33 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.elnueve.com.ar/seleccion-de-noticias-camino-qatar/9048-carlos-tevez-analizo-los-dos-lionel-messi
Карлос Тевес
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 ПСЖ 37 25 8 4 85-36 83
2
 Марсель 37 20 8 9 59-38 68
3
 Монако 37 20 8 9 63-38 68
4
 Ренн 37 20 5 12 80-38 65
5
 Страсбур 37 17 12 8 60-39 63
6
 Ницца 37 19 7 11 49-34 63
7
 Ланс 37 17 10 10 60-46 61
8
 Лион 37 16 11 10 64-50 58
9
 Лилль 37 14 12 11 46-46 54
10
 Нант 37 15 9 13 54-47 54
11
 Брест 37 13 9 15 47-53 48
12
 Реймс 37 11 13 13 41-41 46
13
 Монпелье 37 12 7 18 49-59 43
14
 Анже 37 9 11 17 42-55 38
15
 Труа 37 9 10 18 36-52 37
16
 Клермон Фут 37 9 9 19 37-67 36
17
 Лорьян 37 8 11 18 34-62 35
18
 Сент-Этьен 37 7 10 20 41-76 31
19
 Метц 37 6 13 18 35-64 31
20
 Бордо 37 5 13 19 48-89 28
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Брест – Бордо
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Лорьян – Труа
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Лионель Месси

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