Тевес отметил разницу в игре Месси за «ПСЖ» и сборную Франции

Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес отметил разницу в игре нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси за парижский клуб и национальную команду.

По словам экс-нападающего, 34-летний аргентинец в «ПСЖ» менее счастлив, чем в сборной Аргентины.

«Месси в «ПСЖ» — это один человек и совершенно другой, когда приезжает в сборную Аргентины», — приводит слова Тевеса El Nueve.

В нынешнем сезоне Месси забил 11 мячей и отдал 13 результативных передач в 33 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.