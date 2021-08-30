Бывший нападающий «Бордо» подписал контракт с «Метцем»
19:47
Бывший нападающий «Бордо» Николя Де Превиль подписал контракт с «Метцем», сообщает сайт клуба. 30-летний француз пришел в команду в качестве свободного агента.
В прошлом сезоне форвард провел 33 матча в лиге 1, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.
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