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Бывший нападающий «Бордо» подписал контракт с «Метцем»

19:47
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Бывший нападающий «Бордо» Николя Де Превиль подписал контракт с «Метцем», сообщает сайт клуба. 30-летний француз пришел в команду в качестве свободного агента.

В прошлом сезоне форвард провел 33 матча в лиге 1, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

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Иван Шитик все материалы автора

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