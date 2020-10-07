Бывший нападающий «Арсенала», которым интересовались «Спартак» и ЦСКА, может продолжить карьеру во Франции

Бывший нападающий «Арсенала» Яя Саного близок к переходу в «Дижон», сообщает Footmercato.

По информации источника, французский клуб начал переговоры с 27-летним футболистом, который находится в статусе свободного агента. Сообщается, что сделка может быть закрыта к концу текущей недели.

Последним клубом французского форварда была «Тулуза», на его счету 4 гола и 1 результативная передача в 16 матчах сезона-2019/20. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Спартака» и ЦСКА.