Бывший игрок «ПСЖ» считает, что клуб соберет Месси, Роналду, Неймара, Мбаппе и Гвардьолу

Бывший полузащитник «ПСЖ» Фабрис Панкрат считает, что клубу удастся подписать в 2021 году Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Команду, по его мнению, возглавит Хосеп Гвардьола, а в составе останутся главные звезды атаки Неймар и Кильян Мбаппе.

— Я скажу то, что думаю. Помимо города — Манчестер уродливый, сериый, дождливый — есть еще ряд вещей, которые заставляют меня считать, что Месси уедет в Париж, — цитирует Le Parisien Панкрате. — И Роналду. Роналду присоединится к нему в 2021 году. И Гвардьола тоже. Думаю, что Гвардьола и Месси разговаривали друг с другом раньше. Гвардьола, должно быть, сказал: «Мы собираемся все перемешать. Я хочу видеть тебя в Манчестере, но езжай в Париж и не беспокойся, в следующем году я к вам присоединюсь. Я вижу это так. Слоган «ПСЖ» — «давайте мечтать о большем» — имеет смысл.

Это будет первая команда, которая собрала четырех инопланетян — Роналду, Месси, Неймар, Мбаппе. С безумным тренером.

Месси 33, Роналду будет 36, но звездам их калибра возраст не мешает.