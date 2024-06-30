Бывший игрок ЦСКА Языджи объявил об уходе из «Лилля»
Турецкий полузащитник Юсуф Языджи сообщил об уходе из «Лилля».
«Сегодня эта история подходит к концу, но вы будете в моем сердце навсегда! На протяжении всей своей жизни я никогда не забуду воспоминания, разделенные с вами. Для меня было честью носить футболку клуба», — написал Языджи в своих социальных сетях.
Языджи перешел в «Лилль» в августе 2019 года из «Трабзонспора». С января по июнь 2022-го хавбек выступал за ЦСКА на правах аренды.
Рыночная стоимость Языджи составляет десять миллионов евро по оценке портала Transfermarkt.
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