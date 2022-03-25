Бывший игрок «Бордо» рассказал, что персоналу клуба было запрещено общаться с футболистами

Бывший полузащитник «Бордо» Грегори Сертич рассказал, что сотрудникам клуба запрещено общаться с футболистами, пишет Canal+.

Хавбек сообщил, что атмосфера, которая когда-то была в команде, теперь неузнаваема. Он отметил, что юным игрокам больше не разрешено наблюдать за тренировками старшей команды.

Команда занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Франции. В клубе есть проблемы с игроками, персоналом и болельщиками.