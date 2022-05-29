Зидан не возглавит «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не возглавит «ПСЖ», сообщает Telefoot.

По информации источника, 49-летнего француза не убедил проект парижского клуба.

Отмечается, что в окончательный шорт-лист «ПСЖ» вошли четыре тренера: Рубен Аморим из лиссабонского «Спортинга», Кристоф Гальтье из «Ниццы», Сержиу Консейсау из «Порту», а также Тиаго Мотта из «Специи».

При этом главный тренер парижан Маурисио Почеттино, контракт которого с рассчитан до 30 июня 2023 года, хочет остаться в клубе.

В прошедшем сезоне «ПСЖ» выиграл лигу 1, набрав 86 очков после 38 матчей.