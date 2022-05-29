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Сегодня, 14:31

Зидан не возглавит «ПСЖ»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не возглавит «ПСЖ», сообщает Telefoot.

По информации источника, 49-летнего француза не убедил проект парижского клуба.

Отмечается, что в окончательный шорт-лист «ПСЖ» вошли четыре тренера: Рубен Аморим из лиссабонского «Спортинга», Кристоф Гальтье из «Ниццы», Сержиу Консейсау из «Порту», а также Тиаго Мотта из «Специи».

При этом главный тренер парижан Маурисио Почеттино, контракт которого с рассчитан до 30 июня 2023 года, хочет остаться в клубе.

В прошедшем сезоне «ПСЖ» выиграл лигу 1, набрав 86 очков после 38 матчей.

Источник: https://twitter.com/telefoot_TF1/status/1530847076598398976
Зинедин Зидан
Маурисио Почеттино
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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2
 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
8
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
10
 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
11
 Брест 38 13 9 16 49-57 48
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 Анже 38 10 11 17 44-55 41
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 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
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 1 : 1
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Марсель – Страсбур
 4 : 0
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