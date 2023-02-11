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Бывший гендиректор «Монако» Петров прокомментировал интерес дортмундской «Боруссии» к Головину

Алина Савинова
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Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров прокомментировал информацию об интересе дортмундской «Боруссии» к российскому полузащитнику французского клуба Александру Головину.

«Интерес «Боруссии» к Головину? Я не знаю, впервые слышу об этом. Головин — замечательный игрок и человек. Если это правда, то я очень доволен», — цитирует Петрова Metaratings.ru.

В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 30 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми голами и семью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 22 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-gendirektor-monako-petrov-prokommentiroval-interes-borussii-k-golovinu-226959/
Александр Головин
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Монако
0
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 Монако 22 13 5 4 48-29 44
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 Ренн 22 12 4 6 41-25 40
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 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
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 Ницца 23 10 7 6 30-21 37
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 Лорьян 22 10 6 6 35-34 36
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 Брест 22 4 8 10 24-35 20
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 Труа 22 4 7 11 33-48 19
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 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
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 Страсбур 22 3 9 10 27-39 18
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 Осер 22 3 5 14 18-46 14
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10.02 23:00
Ницца – Аяччо
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11.02 19:00
Монако – ПСЖ
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Клермон Фут – Марсель
 - : -
12.02 15:00
Тулуза – Ренн
 - : -
12.02 17:00
Анже – Осер
 - : -
12.02 17:00
Лилль – Страсбур
 - : -
12.02 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
12.02 17:00
Реймс – Труа
 - : -
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 - : -
12.02 22:45
Лион – Ланс
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Килиан Мбаппе

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ПСЖ

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Александр Ляказетт

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П
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Лионель Месси

ПСЖ

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ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
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М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 17 2 2
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Эммануэль Агбаду

Реймс

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Самюэль Жиго

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