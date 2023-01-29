Мостовой: «У нас огромная страна, а за границей играют Миранчук и Головин»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» игру полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Доволен, что в очередной раз не ошибся, когда говорил, что Головин должен уезжать в «Монако». В то время многие были против этого. Хорошо, что из малочисленных футболистов, которые уехали у нас за границу, он играет. У нас огромная страна, а за границей играют Миранчук и Головин. Александр — основной футболист «Монако». Французский чемпионат очень сложный, я сам поиграл там три года и знаю, что это такое», — сказал Мостовой «СЭ»

Ранее «Монако» в матче 20-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Марселем» со счетом 1:1. После этого матча «Монако» с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Марсель» с 43 очками — на третьей строчке.