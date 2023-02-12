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Сегодня, 18:05

Малуда восхитился прогрессом полузащитника «Монако» Головина

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото Reuters

Бывший нападающий «Челси» и «Лиона» Флоран Малуда в интервью «СЭ» высказался об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Когда Головин только приехал, на него возлагали большие надежды. Он показал свой потенциал. Это молодой, талантливый и одаренный футболист. Но французская лига не такая простая, как кажется на первый взгляд. Там делается упор на «физику», тактику. Все это усложняет пребывание во Франции. Головин стал лучше, чем тот, который приезжал в 2018 году. Но когда ты играешь в эру «ПСЖ», сложно с ними соревноваться. «Монако» смог взять трофей с Мбаппе, но сейчас разница между «ПСЖ» и всеми остальными очень большая. Мне нравится сама концепция «Монако». Они выращивают множество молодых талантов. Игроки часто не остаются в клубе надолго. Головин — исключение! Он здесь уже четыре года, почти пять. Никто не задерживался так долго в «Монако»!» — сказал Малуда «СЭ».

«Монако» набрал 47 очков и вышел на второе место в турнирной таблице лиги 1. «ПСЖ» сохраняет первую строчку с 54 очками.

Роман Абрамович. «Абрамович сделал «Челси» сексуальным. Было тяжело наблюдать за его уходом из клуба». Откровенный Малуда
Александр Головин
Флоран Малуда
ФК Монако
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Неймар остался недоволен игрой некоторых футболистов «ПСЖ» в матче с «Монако»
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 23 17 3 3 55-20 54
2
 Марсель 23 15 4 4 45-20 49
3
 Монако 23 14 5 4 51-30 47
4
 Ланс 22 13 7 2 34-16 46
5
 Ренн 23 12 4 7 42-28 40
6
 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
7
 Ницца 23 10 7 6 30-21 37
8
 Лорьян 22 10 6 6 35-34 36
9
 Лион 22 9 5 8 33-24 32
10
 Тулуза 23 9 5 9 39-39 32
11
 Клермон Фут 23 8 6 9 24-31 30
12
 Реймс 22 6 12 4 26-26 30
13
 Нант 22 5 10 7 23-26 25
14
 Монпелье 22 6 2 14 31-45 20
15
 Брест 22 4 8 10 24-35 20
16
 Труа 22 4 7 11 33-48 19
17
 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
18
 Страсбур 22 3 9 10 27-39 18
19
 Осер 22 3 5 14 18-46 14
20
 Анже 22 2 3 17 18-47 9
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.02 23:00
Ницца – Аяччо
 3 : 0
11.02 19:00
Монако – ПСЖ
 3 : 1
11.02 23:00
Клермон Фут – Марсель
 0 : 2
12.02 15:00
Тулуза – Ренн
 3 : 1
12.02 17:00
Анже – Осер
 - : -
12.02 17:00
Лилль – Страсбур
 - : -
12.02 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
12.02 17:00
Реймс – Труа
 - : -
12.02 19:05
Нант – Лорьян
 - : -
12.02 22:45
Лион – Ланс
 - : -
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Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 14
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 17 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 19 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 17 1 2
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