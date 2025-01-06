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6 января, 23:25

Мостовой: «Ничего страшного, что Головин пока не выиграл ни одного трофея с «Монако»

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, что думает об отсутствии трофеев у полузащитника Александра Головина в составе «Монако».

5 января монегаская команда проиграла «ПСЖ» в матче за Суперкубок Франции (0:1).

«Нет ничего страшного, что Александр Головин пока не выиграл ни одного трофея с «Монако»! Это же не говорит о том, что Александр плохой игрок. Головин в любом случае является одним из лучших футболистов в России. Он был, есть и останется. Я ведь тоже в свое время во Франции не смог завоевать Кубок, проиграв в финале «ПСЖ». Так что, ничего страшного. Трофеи в футболе не все решают. Можно быть 10-кратным чемпионом Норвегии, 10-кратным чемпионом Финляндии. Но кто их знает? Или сидеть на скамейке запасных, не выходить на поле, но выигрывать титулы. Я таких столько видел», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В сезоне-2023/24 вместе с командой он стал серебряным призером чемпионата Франции.

Источник: РБ Спорт
Александр Головин
Александр Мостовой
Футбол
ФК Монако
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 Монако 16 9 3 4 26-16 30
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5
 Лион 16 8 4 4 28-20 28
6
 Ницца 16 7 6 3 31-21 27
7
 Ланс 16 6 6 4 19-15 24
8
 Тулуза 16 7 3 6 18-17 24
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 Осер 16 6 3 7 24-26 21
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 Реймс 16 5 5 6 21-21 20
12
 Брест 16 6 1 9 24-29 19
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 Ренн 16 5 2 9 22-23 17
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 Анже 16 4 4 8 16-26 16
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 Сент-Этьен 16 5 1 10 15-35 16
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 Нант 16 3 6 7 18-25 15
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