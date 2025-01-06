Мостовой: «Ничего страшного, что Головин пока не выиграл ни одного трофея с «Монако»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, что думает об отсутствии трофеев у полузащитника Александра Головина в составе «Монако».

5 января монегаская команда проиграла «ПСЖ» в матче за Суперкубок Франции (0:1).

«Нет ничего страшного, что Александр Головин пока не выиграл ни одного трофея с «Монако»! Это же не говорит о том, что Александр плохой игрок. Головин в любом случае является одним из лучших футболистов в России. Он был, есть и останется. Я ведь тоже в свое время во Франции не смог завоевать Кубок, проиграв в финале «ПСЖ». Так что, ничего страшного. Трофеи в футболе не все решают. Можно быть 10-кратным чемпионом Норвегии, 10-кратным чемпионом Финляндии. Но кто их знает? Или сидеть на скамейке запасных, не выходить на поле, но выигрывать титулы. Я таких столько видел», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В сезоне-2023/24 вместе с командой он стал серебряным призером чемпионата Франции.