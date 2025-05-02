Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Франция

2 мая, 11:35

Бывшей жене Сафонова отказали в возбуждении на футболиста уголовного дела

Алина Савинова

Правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело в отношении вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова после обращения его бывшей жены Анастасии, сообщает Sport Baza.

14 апреля экс-супруга футболиста написала заявление в Федеральную службу судебных приставов, в котором попросила привлечь 26-летнего голкипера к уголовной ответственности за неуплату алиментов.

По информации источника, в ФССП провели проверку и выявили, что Сафонов исправно платит алименты, поэтому состава преступления нет.

По версии адвокатов вратаря, Анастасия своими действиями пытается дестабилизировать эмоциональное состояние футболиста и оказать давление для получения 60 миллионов, насчитанных приставами в качестве задолженности за 2022-2024 годы.

Сафонов летом 2024 года перешел из «Краснодара» в «ПСЖ». В нынешнем сезоне он провел 15 матчей за «парижан» во всех турнирах, пропустив 11 мячей и 6 раз сыграв на ноль.

Источник: https://t.me/baza_sport/642
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Максим Черный

    очень жаль! пусть бы подергался!

    03.05.2025

  • Garryman

    И при этом шарахаться по мужикам, но плакать в прессе про тяжелую жизнь одинокой женщины, кладущей всю свою жизнь на воспитание ребенка. ПЛАВАЛИ, ЗНАЕМ.

    02.05.2025

  • spartsmen

    Сегодня заголовки в ленту опять пишет одноклассник...

    02.05.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Любит барышня красивую жизнь. За счет других.

    02.05.2025

  • Valekka

    Если она подаёт заявление,что он не платит,в то время,как он платит исправно,то надо возбуждать дело о клевете. Иногда думаешь,что правы в США ,определяя супругов,как №1 и №2 с равными правами.У нас закон рулит в сторону матери,независимоот того,права она или нет!!

    02.05.2025

  • marchela13

    Они так все делают,стадами ходят на хоккей,футбол чтоб потом кому то всю жизнь испоганить-про-ди.

    02.05.2025

  • Деп Б.Охта

    Лафа лолитам. Охмурить приличного футболиста, выйти за него замуж, родить, развестись. Потом жить свободной жизнью на бешенные алименты!!!!

    02.05.2025

    • Агент Головина считает, что у полузащитника «Монако» есть шанс выйти на поле в этом сезоне

    Экс-жена Сафонова планирует «раз и навсегда закрыть тему» с алиментами
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ПСЖ 12 8 3 1 24-11 27
    2
    		 Марсель 12 8 1 3 28-11 25
    3
    		 Ланс 12 8 1 3 21-11 25
    4
    		 Страсбур 12 7 1 4 24-16 22
    5
    		 Лилль 12 6 2 4 23-15 20
    6
    		 Монако 12 6 2 4 24-21 20
    7
    		 Лион 12 6 2 4 18-15 20
    8
    		 Ренн 12 4 6 2 19-17 18
    9
    		 Ницца 12 5 2 5 17-18 17
    10
    		 Тулуза 12 4 4 4 18-16 16
    11
    		 Париж 12 4 2 6 18-21 14
    12
    		 Гавр 12 3 5 4 13-17 14
    13
    		 Анже 12 3 4 5 10-15 13
    14
    		 Метц 12 3 2 7 12-27 11
    15
    		 Брест 12 2 4 6 14-21 10
    16
    		 Нант 12 2 4 6 11-18 10
    17
    		 Лорьян 12 2 4 6 14-26 10
    18
    		 Осер 12 2 1 9 7-19 7
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    21.11 22:45 Ницца – Марсель - : -
    22.11 19:00 Ланс – Страсбур - : -
    22.11 21:00 Ренн – Монако - : -
    22.11 23:05 ПСЖ – Гавр - : -
    23.11 17:00 Осер – Лион - : -
    23.11 19:15 Брест – Метц - : -
    23.11 19:15 Нант – Лорьян - : -
    23.11 19:15 Тулуза – Анже - : -
    23.11 22:45 Лилль – Париж - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Хоакин Паникелли
    Хоакин Паникелли

    Страсбур

    		 9
    Мэйсон Гринвуд
    Мэйсон Гринвуд

    Марсель

    		 8
    Эстебан Леполь
    Эстебан Леполь

    Ренн

    		 8
    П
    Витор Феррейра Витинья
    Витор Феррейра Витинья

    ПСЖ

    		 6
    Валентин Барко
    Валентин Барко

    Страсбур

    		 4
    Илан Кеббаль
    Илан Кеббаль

    Париж

    		 4
    И К Ж
    Садибу Сане
    Садибу Сане

    Метц

    		 5 2 1
    Махди Камара
    Махди Камара

    Ренн

    		 10 1 3
    Отавио
    Отавио

    Париж

    		 10 1 3
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости