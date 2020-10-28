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Бывшего тренера «Марселя» обвиняют в вымогательстве

19:00
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Бывшему защитнику, а впоследствии тренеру «Марселя» Жозе Аниго выдвинули обвинение в участии в преступной группировке, занимавшейся вымогательством, сообщает L'Equipe.

Прокуратура требовала взять 59-летнего Аниго под стражу, однако суд посчитал, что во время предварительного заключения на него может быть оказано давление и выпустил под залог в 100 тысяч евро.

Аниго выступал за «Марсель» с 1979-го по 1987 годы и дважды тренировал команду — с 2003-го по 2004 годы и с 2013-го по 2014 годы.

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