Бывшая жена Сафонова предложила вратарю подписать соглашение о распределении алиментов на ребенка
Анастасия Сафонова, бывшая супруга вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова, в комментарии «СЭ» рассказала о ходе разбирательства с голкипером по делу об алиментах.
«Я всегда придерживаюсь позиции урегулирования конфликтов и споров МИРОМ. Убеждена и настаиваю на том, что ни в коем случае ребенок не должен страдать! Все это время я действую только лишь в интересах ребенка! И я надеюсь, что все понимают, что это алименты на ребенка, а не на ее мать.
Более того, я предлагала и предлагаю подписать соглашение, где 70% (в законе указано 50%) пойдет на банковский счет, открытый на имя ребенка, и пользоваться которым можно будет исключительно с разрешением органов опеки и попечительства! А 30% - на ежедневные нужны ребенка», — сказала Сафонова «СЭ».
6 июня появилась информация о том, что футболисту из-за наличия задолженности запрещен выезд из России, что может помешать его переходу в «ПСЖ». Несмотря на это, 14 июня французский клуб объявил о подписании контракта с 25-летним футболистом на 5 лет.
8 июля Сафонов попросил суд снизить алименты с 25 процентов от зарплаты до 300 тысяч рублей.
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1
|ПСЖ
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2
|Монако
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3
|Брест
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4
|Лилль
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5
|Ницца
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6
|Лион
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7
|Ланс
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8
|Марсель
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9
|Реймс
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10
|Ренн
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|0-0
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11
|Тулуза
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|0-0
|0
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12
|Монпелье
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|0-0
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13
|Страсбур
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|0-0
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14
|Нант
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|0-0
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15
|Гавр
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16
|Осер
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|0-0
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17
|Анже
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|0-0
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18
|Сент-Этьен
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|16.08
|21:45
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Гавр – ПСЖ
|- : -
|17.08
|18:00
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Брест – Марсель
|- : -
|17.08
|20:00
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Реймс – Лилль
|- : -
|17.08
|22:00
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Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
|16:00
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Осер – Ницца
|- : -
|18.08
|18:00
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Анже – Ланс
|- : -
|18.08
|18:00
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Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|18:00
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Тулуза – Нант
|- : -
|18.08
|21:45
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Ренн – Лион
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