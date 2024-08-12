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Сегодня, 14:24

Бывшая жена Сафонова предложила вратарю подписать соглашение о распределении алиментов на ребенка

Зарина Халимхонова
Микеле Антонов
Корреспондент
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Анастасия Сафонова, бывшая супруга вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова, в комментарии «СЭ» рассказала о ходе разбирательства с голкипером по делу об алиментах.

«Я всегда придерживаюсь позиции урегулирования конфликтов и споров МИРОМ. Убеждена и настаиваю на том, что ни в коем случае ребенок не должен страдать! Все это время я действую только лишь в интересах ребенка! И я надеюсь, что все понимают, что это алименты на ребенка, а не на ее мать.

Более того, я предлагала и предлагаю подписать соглашение, где 70% (в законе указано 50%) пойдет на банковский счет, открытый на имя ребенка, и пользоваться которым можно будет исключительно с разрешением органов опеки и попечительства! А 30% - на ежедневные нужны ребенка», — сказала Сафонова «СЭ».

6 июня появилась информация о том, что футболисту из-за наличия задолженности запрещен выезд из России, что может помешать его переходу в «ПСЖ». Несмотря на это, 14 июня французский клуб объявил о подписании контракта с 25-летним футболистом на 5 лет.

8 июля Сафонов попросил суд снизить алименты с 25 процентов от зарплаты до 300 тысяч рублей.

Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Следующее судебное заседание по делу о задолженности Сафонова по алиментам пройдет 26 августа
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