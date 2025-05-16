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16 мая 2025, 21:21

Бывшая жена Сафонова обвинила голкипера в неуплате алиментов

Игнат Заздравин
Корреспондент

Анастасия Казачек, бывшая жена голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, заявила, что экс-муж продолжает уклоняться от уплаты алиментов.

По словам экс-супруги футболиста, исполнительное производство по делу Сафонова находится у судебных приставов больше года, но за это время вратарь не исполнил решение суда.

«Задолженность по алиментам Сафоновым не погашена, уважительные причины уклонения от исполнения решения суда не представлены», — приводит слова Казачек РИА «Новости».

Кроме того, Казачек обвинила бывшего мужа в намеренном сокрытии доходов.

14 апреля экс-супруга футболиста написала заявление в Федеральную службу судебных приставов, в котором попросила привлечь 26-летнего голкипера к уголовной ответственности за неуплату алиментов.

Сафонов летом 2024 года перешел в «ПСЖ» из «Краснодара». В текущем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, пропустил 13 мячей и шесть раз отыграл на ноль.

Источник: РИА «Новости»
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Матвей Сафонов
Футбол
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«Нанси» и «Ле Ман» вернулись во второй дивизион Франции
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 24 4 6 74-29 76
2
 Ланс 34 22 4 8 66-35 70
3
 Лилль 34 18 7 9 52-37 61
4
 Лион 34 18 6 10 53-40 60
5
 Марсель 34 18 5 11 63-45 59
6
 Ренн 34 17 8 9 59-50 59
7
 Монако 34 16 6 12 60-54 54
8
 Страсбур 34 15 8 11 58-47 53
9
 Лорьян 34 11 12 11 48-51 45
10
 Тулуза 33 12 8 13 47-46 44
11
 Париж 34 11 11 12 47-50 44
12
 Брест 34 10 9 15 43-55 39
13
 Анже 34 9 9 16 29-48 36
14
 Гавр 34 7 14 13 32-44 35
15
 Осер 34 8 10 16 34-44 34
16
 Ницца 34 7 11 16 37-60 32
17
 Нант 33 5 8 20 29-52 23
18
 Метц 34 3 8 23 32-76 17
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17.05 22:00 Брест – Анже 1 : 1
17.05 22:00 Лилль – Осер 0 : 2
17.05 22:00 Лорьян – Гавр 0 : 2
17.05 22:00 Лион – Ланс 0 : 4
17.05 22:00 Марсель – Ренн 3 : 1
17.05 22:00 Нант – Тулуза - : -
17.05 22:00 Ницца – Метц 0 : 0
17.05 22:00 Париж – ПСЖ 2 : 1
17.05 22:00 Страсбур – Монако 5 : 4
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Адриен Томассон
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Ланс

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Садибу Сане

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