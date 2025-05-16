Бывшая жена Сафонова обвинила голкипера в неуплате алиментов

Анастасия Казачек, бывшая жена голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, заявила, что экс-муж продолжает уклоняться от уплаты алиментов.

По словам экс-супруги футболиста, исполнительное производство по делу Сафонова находится у судебных приставов больше года, но за это время вратарь не исполнил решение суда.

«Задолженность по алиментам Сафоновым не погашена, уважительные причины уклонения от исполнения решения суда не представлены», — приводит слова Казачек РИА «Новости».

Кроме того, Казачек обвинила бывшего мужа в намеренном сокрытии доходов.

14 апреля экс-супруга футболиста написала заявление в Федеральную службу судебных приставов, в котором попросила привлечь 26-летнего голкипера к уголовной ответственности за неуплату алиментов.

Сафонов летом 2024 года перешел в «ПСЖ» из «Краснодара». В текущем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, пропустил 13 мячей и шесть раз отыграл на ноль.