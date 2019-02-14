"Были допущены серьезные ошибки". Рыболовлев - об отставке Васильева

Владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев заявил, что уволил Вадима Васильева с поста вице-президента клуба из-за того, что за последний год руководством красно-белых были допущены серьезные ошибки. Он также добавил, что сам принял решение о возвращении Леонарду Жардима на пост главного тренера.

- За шесть лет работы Вадима Васильева в "Монако" мы вместе проделали большой путь. Было много успехов: клуб пять раз поднимался на подиум, впервые за 17 лет выиграл Лигу 1 и доходил до полуфинала Лиги чемпионов, - приводит слова Рыболовлева официальный сайт "Монако". - Но за последний год были допущены и серьезные ошибки, которые привели к худшим за семь лет спортивным результатам.

С недавнего времени мне пришлось активно разбираться с проблемами клуба. Я принял ряд сложных, но, на мой взгляд, необходимых решений. В частности, я сам позвонил Леонарду Жардиму - извинился перед ним за допущенную в октябре ошибку, попросил его вернуться и возглавить команду. Я одобрил все его предложения о приобретении новых игроков во время зимнего трансферного окна.

Настало время перемен. Изменения затрагивают не только состав команды, но и руководство. Я принял очень трудное для меня решение освободить Вадима Васильева от должностей вице-президента и генерального директора клуба. Я очень благодарен Вадиму за все, что он сделал для нашего клуба, и желаю ему всего самого доброго.

Планирую вынести на рассмотрение совета директоров "Монако" 22 февраля новую кандидатуру на посты вице-президента и генерального директора клуба.

"Монако" не первый раз оказался в кризисной ситуации. Семь лет назад нам удалось вывести клуб из того положения, в котором он находился. Мы будем стремиться повторить тот успех. Это сложно, но я лично буду прилагать максимум усилий для этого и, уверен, что с обновленной управленческой командой мы добьемся поставленных целей!

"Монако" занимает 18-е место в чемпионате Франции, имея в активе 19 очков после 24 туров. Монегаски вылетели из Лиги чемпионов, Кубка Франции и Кубка французской лиги.

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