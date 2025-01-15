«Лион» проиграл клубу из пятого дивизиона и вылетел из Кубка Франции

«Лион» на выезде проиграл «Бургуэн-Жаллье», который выступает в пятом дивизионе, в матче 1/16 финала Кубка Франции — 2:2 (2:4 по пенальти).

У «Бургуэн-Жаллье» дубль оформил Меди Мужецки, а у гостей поля отличились Неманья Матич и Жорж Микаутадзе. Исход кубковой встречи решился в серии пенальти.