«Реймс» стал последним четвертьфиналистом Кубка Франции

«Реймс» в серии пенальти выиграл у «Бургуан-Жалье» в матче 1/8 финала Кубка Франции. Игра прошла на стадионе клуба 4-го дивизиона.

В основное время команды голов не забили. В серии пенальти точнее оказались игроки клуба лиги 1 — 3:2.

В четвертьфинале шампаньцы сыграют против «Анже».