Буна Сарр: «В прошлом сезоне «Марсель» так не вырывал победы»

Полузащитник «Марселя» Буна Сарр выразил радость по поводу победы над «Брестом» (2:1) в матче чемпионата Франции. Провансальцы вырвали победу на последних минутах встречи.

— У нас было много моментов в первом тайме, — цитирует Le Figaro Сарра. — Первый гол нам очень помог. Мы должны были развить успех и забивать второй и третий. Из логики игры не следовал гол «Бреста». Мы уже думали, что придется довольствоваться ничьей и даже расстроились. К счастью, удалось вырвать победу. Все очень рады. Это показывает, что мы стали единой командой и работаем на результат. Мне кажется, что в прошлом сезоне нам этого не хватало и мы не вырывали победы вот в таких матчах. Сезон длинный, и эти три очка нам очень пригодятся.