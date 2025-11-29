Булыкин: «Даже тренируясь в «ПСЖ» Сафонов получает намного больше опыта и мастерства, чем играя в других командах»

Бывший нападающий сборной России и «Байера» Дмитрий Булыкин прокомментировал отсутствие игровой практики у вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в этом сезоне.

«Даже тренируясь в «ПСЖ» он получает намного больше опыта и мастерства, чем играя в других европейских командах. С РПЛ даже сравнивать нельзя. Земля и небо. Конечно, решать ему и руководству. Надо знать отношение тренерского штаба к нему. После этого можно предпринимать какие-то шаги. То, что он уже там находится — это круто! Нет ничего страшного, что он не играет пока. Но, конечно, его уровень уверенности и игровой тонус падают. Это мы видели в сборной. Но зато благосостояние в жизни, тренировки и все остальное на таком уровне, что многие и мечтать о таком не могут», — цитирует Булыкина Legalbet.ru.

26-летний россиянин не провел ни одного официального матча за «ПСЖ» в этом сезоне. Основным голкипером в клубе является француз Люка Шевалье, который перешел в команду в августе 2025 года.