29 ноября 2025, 08:38

Булыкин: «Даже тренируясь в «ПСЖ» Сафонов получает намного больше опыта и мастерства, чем играя в других командах»

Сергей Ярошенко

Бывший нападающий сборной России и «Байера» Дмитрий Булыкин прокомментировал отсутствие игровой практики у вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в этом сезоне.

«Даже тренируясь в «ПСЖ» он получает намного больше опыта и мастерства, чем играя в других европейских командах. С РПЛ даже сравнивать нельзя. Земля и небо. Конечно, решать ему и руководству. Надо знать отношение тренерского штаба к нему. После этого можно предпринимать какие-то шаги. То, что он уже там находится — это круто! Нет ничего страшного, что он не играет пока. Но, конечно, его уровень уверенности и игровой тонус падают. Это мы видели в сборной. Но зато благосостояние в жизни, тренировки и все остальное на таком уровне, что многие и мечтать о таком не могут», — цитирует Булыкина Legalbet.ru.

26-летний россиянин не провел ни одного официального матча за «ПСЖ» в этом сезоне. Основным голкипером в клубе является француз Люка Шевалье, который перешел в команду в августе 2025 года.

Источник: Legalbet.ru
Дмитрий Булыкин
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
  • iipetroff

    Правильно так: "Даже тренируясь в «ПСЖ», Сафонов получает намного больше, чем играя в других командах"

    30.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ну ему ж не 15 лет. Какого опыта набираться? В этом возрасте самое играть.

    29.11.2025

  • Makedonsky

    даже сидя на скамейке в Байере получал больше опыта)

    29.11.2025

  • Саша

    Матвей Сафонов проводит феноменальный сезон. На тренировки Матвея специально приезжают Мбаппе, Холанн и другие звезды мирового футбола, чтобы обменяться опытом. Тренировки для Матвея проводят при пустых трибунах, чтобы не оказывать дополнительное психологическое давление на вратаря. Во время матчей Матвей набирается сил и энергии, сидя на скамейке из ценных пород дерева и употребляя элитные сорта энергетических напитков.

    29.11.2025

  • Фирсыч

    То есть, я не согласен с тем, что Булыкин "специалист".

    29.11.2025

  • хурма(сельдерей)

    дебил пукнул в лужу

    29.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Варежки сними, и начинай работать.

    29.11.2025

  • Степочкин

    "Святые" тренировки в ПСЖ дают ему опыт не сравнимый с полноценными играми в РПЛ?)) Булыкин, ни одна тренировка не даст того , что дадут сотни игровых моментов во вратарской и штрафной с многочисленными комбинациями расположения игроков соперника.

    29.11.2025

  • elser12

    то есть, вы согласны с тем, что на тренировках в ПСЖ получают больше опыта, чем в играх за другую команду?

    29.11.2025

  • Slim Tallers

    После этот опыт вылазит при ударах с 40 метров.

    29.11.2025

  • Валерий777

    Полностью согласен: у него, наверняка, самые лучшие полировочные трусы для лавки, и по этому направлению он получит наивысший опыт, чем играя на поле.

    29.11.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    Посыл Булыкина - Матвей, бабло платят, балдей, что тебе еще надо!

    29.11.2025

  • Фирсыч

    Но вы-то точно специалист! Сколько матчей за сборную сыграли?

    29.11.2025

  • hant64

    Булыкин бредит...

    29.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    - Сколько у вас высадок, лейтенант? - Тридцать восемь. Учебных. - А боевых? - Две. Считая эту. "Чужие" 1986 год.

    29.11.2025

  • ВладНик_22

    Как он был булыкиным, так и продолжает нести подобную чушь.

    29.11.2025

  • frunt 2

    Булыкин: Даже играя в варежках можно замерзнуть.

    29.11.2025

  • Alnik-star

    Выше х... не прыгнешь, как ни тренируйся, тем более средненькому игроку.

    29.11.2025

  • vladmad_75

    Еще 1 дол.еп. Ага, в ПСЖ же прям космические упражнения дают, которые неподвластны нашим в России, да? Ну вот что за бред? Так "тренируется", что в сборной постоянно привозы.

    29.11.2025

  • Михаил

    А потом приезжает и пускает "пенки" за Сборную, после таких тренировок

    29.11.2025

  • Морская свинка_1979

    Булыкин тренировки любит больше чем футбол.

    29.11.2025

  • Ikar

    Ни одна тренировка не заменит игру ! Эх "специалист"

    29.11.2025

    Футболист «Ланса» Гради на тренировке получил двойной перелом ноги
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ПСЖ 25 18 3 4 54-22 57
    2
    		 Ланс 25 18 2 5 48-21 56
    3
    		 Марсель 25 14 4 7 52-33 46
    4
    		 Лион 25 14 4 7 40-27 46
    5
    		 Ренн 25 12 7 6 42-35 43
    6
    		 Лилль 25 12 5 8 38-32 41
    7
    		 Монако 25 12 4 9 43-37 40
    8
    		 Страсбур 25 10 6 9 40-31 36
    9
    		 Брест 25 10 6 9 34-34 36
    10
    		 Лорьян 25 8 10 7 35-39 34
    11
    		 Анже 25 9 5 11 23-30 32
    12
    		 Тулуза 25 8 7 10 33-29 31
    13
    		 Париж 25 6 9 10 29-41 27
    14
    		 Гавр 25 6 8 11 20-32 26
    15
    		 Ницца 25 6 6 13 30-48 24
    16
    		 Осер 25 4 7 14 19-35 19
    17
    		 Нант 25 4 5 16 22-42 17
    18
    		 Метц 25 3 4 18 22-56 13
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    13.03 22:45 Марсель – Осер - : -
    14.03 19:00 Лорьян – Ланс - : -
    14.03 21:00 Анже – Ницца - : -
    14.03 23:05 Монако – Брест - : -
    15.03 17:00 Страсбур – Париж - : -
    15.03 19:00 ПСЖ – Нант - : -
    15.03 19:15 Гавр – Лион - : -
    15.03 19:15 Метц – Тулуза - : -
    15.03 22:45 Ренн – Лилль - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Мэйсон Гринвуд
    Мэйсон Гринвуд

    Марсель

    		 15
    Хоакин Паникелли
    Хоакин Паникелли

    Страсбур

    		 14
    Эстебан Леполь
    Эстебан Леполь

    Ренн

    		 13
    П
    Людовик Айорк
    Людовик Айорк

    Брест

    		 7
    Витор Феррейра Витинья
    Витор Феррейра Витинья

    ПСЖ

    		 7
    Адриен Томассон
    Адриен Томассон

    Ланс

    		 7
    И К Ж
    Садибу Сане
    Садибу Сане

    Метц

    		 14 2 3
    Исмаэль Дукуре
    Исмаэль Дукуре

    Страсбур

    		 19 2 3
    Тило Керер
    Тило Керер

    Монако

    		 19 1 3
    Вся статистика

