Булыкин: «Даже тренируясь в «ПСЖ» Сафонов получает намного больше опыта и мастерства, чем играя в других командах»
Бывший нападающий сборной России и «Байера» Дмитрий Булыкин прокомментировал отсутствие игровой практики у вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в этом сезоне.
«Даже тренируясь в «ПСЖ» он получает намного больше опыта и мастерства, чем играя в других европейских командах. С РПЛ даже сравнивать нельзя. Земля и небо. Конечно, решать ему и руководству. Надо знать отношение тренерского штаба к нему. После этого можно предпринимать какие-то шаги. То, что он уже там находится — это круто! Нет ничего страшного, что он не играет пока. Но, конечно, его уровень уверенности и игровой тонус падают. Это мы видели в сборной. Но зато благосостояние в жизни, тренировки и все остальное на таком уровне, что многие и мечтать о таком не могут», — цитирует Булыкина Legalbet.ru.
26-летний россиянин не провел ни одного официального матча за «ПСЖ» в этом сезоне. Основным голкипером в клубе является француз Люка Шевалье, который перешел в команду в августе 2025 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|25
|18
|3
|4
|54-22
|57
|
2
|Ланс
|25
|18
|2
|5
|48-21
|56
|
3
|Марсель
|25
|14
|4
|7
|52-33
|46
|
4
|Лион
|25
|14
|4
|7
|40-27
|46
|
5
|Ренн
|25
|12
|7
|6
|42-35
|43
|
6
|Лилль
|25
|12
|5
|8
|38-32
|41
|
7
|Монако
|25
|12
|4
|9
|43-37
|40
|
8
|Страсбур
|25
|10
|6
|9
|40-31
|36
|
9
|Брест
|25
|10
|6
|9
|34-34
|36
|
10
|Лорьян
|25
|8
|10
|7
|35-39
|34
|
11
|Анже
|25
|9
|5
|11
|23-30
|32
|
12
|Тулуза
|25
|8
|7
|10
|33-29
|31
|
13
|Париж
|25
|6
|9
|10
|29-41
|27
|
14
|Гавр
|25
|6
|8
|11
|20-32
|26
|
15
|Ницца
|25
|6
|6
|13
|30-48
|24
|
16
|Осер
|25
|4
|7
|14
|19-35
|19
|
17
|Нант
|25
|4
|5
|16
|22-42
|17
|
18
|Метц
|25
|3
|4
|18
|22-56
|13
|13.03
|22:45
|Марсель – Осер
|- : -
|14.03
|19:00
|Лорьян – Ланс
|- : -
|14.03
|21:00
|Анже – Ницца
|- : -
|14.03
|23:05
|Монако – Брест
|- : -
|15.03
|17:00
|Страсбур – Париж
|- : -
|15.03
|19:00
|ПСЖ – Нант
|- : -
|15.03
|19:15
|Гавр – Лион
|- : -
|15.03
|19:15
|Метц – Тулуза
|- : -
|15.03
|22:45
|Ренн – Лилль
|- : -
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|15
|
|
Хоакин Паникелли
Страсбур
|14
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|13
|П
|
|
Людовик Айорк
Брест
|7
|
|7
|
|
Адриен Томассон
Ланс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|14
|2
|3
|
|
Исмаэль Дукуре
Страсбур
|19
|2
|3
|
|
Тило Керер
Монако
|19
|1
|3