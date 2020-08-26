Булка может получить до трех лет тюрьмы за ДТП

Вратарь «ПСЖ» Марцин Булка может получить тюремный срок до трех лет, сообщает Sportowe Fakty. 20-летний голкипер 27 мая стал виновником ДТП в родном городе Вышгороде.

«Ламборджини» Булки врезался в «Хендэ». 56-летний водитель последнего получил многочисленные переломы.

В сентябре состоится суд по делу Булки, его обвиняют в нарушении пункта 177 уголовного кодекса Польши. По нему вратарю грозит срок до трех лет, однако источник отмечает, что, скорее всего, реальный срок ему не грозит.