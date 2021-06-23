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Буффон высказался о переходе Доннаруммы из «Милана» в «ПСЖ»

16:35
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Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон прокомментировал переход вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы в «ПСЖ».

«Я желаю ему удачи. Он переходит в замечательный клуб, который играет в чудесном городе. Он очень хороший вратарь, и у него будет шанс выиграть трофей в короткие сроки», — цитирует Буффона Sky Sport Italia.

Ранее стало известно, что Доннарумма и «ПСЖ» договорились о контракте до 2026 года. Соглашение вратаря с «Миланом» закончится 30 июня, после чего он станет свободным агентом.

22-летний Доннарумма провел 48 матчей за «Милан» в сезоне-2020/21, из них 15 — на ноль.

Дополнительная информация:

https://sport.sky.it/calciomercato/2021/06/22/buffon-parma-intervista

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