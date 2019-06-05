18:35 | Футбол — Франция

Буффон уходит из "ПСЖ"

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Голкипер Джанлуиджи Буффон ​покидает "ПСЖ", информирует пресс-служба клуба. Контракт 41-летнего итальянца заканчивается в конце июня.

Джентльмен на поле и за его пределами и необыкновенный товарищ по команде. Мы желаем вам всего наилучшего, – говорится в сробщении пресс-службы клуба.

Ранее сообщалось, что у Буффона есть ряд предложений от клубов, выступающих в Лиге чемпионов. Для него это главное условие.

Вратарь перешел в "ПСЖ" из "Ювентуса" в прошлом году. В нынешнем сезоне он провел за парижан 24 матча, девять раз сохранив ворота в неприкосновенности. В составе красно-синих он стал чемпионом Франции.

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