Буффон признался, что ему не хватало эмоций в "ПСЖ"

41-летний голкипер Джанлуиджи Буффон, который ранее объявил об уходе из "ПСЖ", признался, что ему не хватало эмоций и драйва в Париже, сообщает Football Italia.

– Скажу вам правду, я всегда нахожусь в поиске эмоций. "ПСЖ" предлагал мне продление контракта с ролью второго вратаря. У меня было достаточно времения, чтобы подумать об этом. Я принял решение, что все-таки это не для меня. Большое количество денег не сыграли никакой роли. Сейчас я получил несколько хороших предложений. Продолжаю искать драйв, которого мне не хватает, – приводит слова Буффона Football Italia.

Ранее сообщалось, что "Барселона" и "Порту" были заинтересованы в подписании голкипера. В прошедшем сезоне Буффон провел 25 матчей за "ПСЖ" и пропустил 25 голов. Портал transfermarkt.de оценивает вратаря в один миллион евро.

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