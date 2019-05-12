Буффон не собирается завершать карьеру даже после ухода из "ПСЖ"

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру футболиста и за пределами парижского клуба. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "ПСЖ" еще не решил, продлевать ли контракт с 41-летним голкипером. По данным источника, даже если парижане решат расстаться с Буффоном, он не завершит карьеру.

У Буффона есть ряд предложений от клубов, выступающих в Лиге чемпионов. Для него это главное условие. Вратарь перешел в "ПСЖ" из "Ювентуса" в прошлом году. В нынешнем сезоне он провел за парижан 24 матча, девять раз сохранив ворота в неприкосновенности.