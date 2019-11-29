Полузащитник «Монако» Александр Головин на пресс-конференции перед матчем 15-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ» отметил, что у его команды есть шанс добиться положительного результата.

— Исход матча с «ПСЖ» вовсе не предрешен, мы будем играть на победу и для нас важен каждый матч, в том числе и этот. Тем более, что «ПСЖ» — самый сильный соперник в нашем чемпионате. Мы будем играть на победу и думаю, у нас есть большой шанс на успешный исход матча. (Александр Бобров)

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