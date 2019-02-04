Брюно Женезьо: "Здорово, что "Лион" первым обыграл "ПСЖ", но наша цель – второе место"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо остался доволен победой над "ПСЖ" (2:1) в матче чемпионата Франции. Это первое поражение парижан в лиге 1 в нынешнем сезоне.

– Нам удалось решить непростую задачу, – цитирует AFP Женезьо. – "ПСЖ" забил быстрый мяч, но мы реализовали свой план, быстро переходили из обороны в атаку и прессинговали, создавая проблемы сопернику. Думаю, они не привыкли к такому в лиге 1. Это принесло нам успех. Хорошая физическая подготовка помогла нам выдерживать темп. Могли победить и с более крупной разницей в счете.

Победа была крайне важна, потому что "Лилль" тоже выиграл. Нам нельзя было отпускать его в отрыв. Здорово, что мы первыми обыграли "ПСЖ", но наша цель – второе место в лиге 1. Мы должны держаться в темпе "Лилля", который набрал хороший ход.