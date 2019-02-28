Брюно Женезьо: "Игроки "Лиона" ответственно отнеслись к матчу"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо похвалил команду за победу над "Каном" (3:1) в матче 1/4 финала Кубка Франции. В предыдущем матче лионцы проиграли в лиге 1 "Монако" (0:2).

– Игроки отнеслись ответственно к матчу, – цитирует AFP Женезьо. – Мы вышли в полуфинал, а это самое главное. Поздравляю команду. Мы показали, что можем быть единым коллективом. Я очень рад за Депая, который забил. Он был очень активен, сосредоточен. Ему удается собрать в себе всю концентрацию команды. Понравилось, как сыграл Диоп. Это значит, что у меня большой выбор в полузащите, там высокая конкуренция. Игроки отреагировали на наши призывы. Я очень рад, что мы были услышаны.