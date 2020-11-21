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«Брест» обыграл «Сент-Этьен»

21:03
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«Брест» победил «Сент-Этьен» (4:1) в матче 11-го тура чемпионата Франции.

«Брест» набрал 15 очков и занимает 12-е место. У «Сент-Этьена» 10 очков и 15-я позиция.

Чемпионат Франции. Лига 1

11-й тур

«Брест» — «Сент-Этьен» — 4:1 (4:1)

Голы: Онора, 7 (1:0). Дюверн, 23 (2:0). Камара, 31 (2:1). Кардона, 33 (3:1). Мунье, 38 (4:1).

«Брест»: Ларсоннье, Пьер-Габриэль, Перро, Дюверн, Брассье, Лан (Мбок, 90+1), Белькебла, Февр (Магнетти, 90+1), Мунье (Шарбоннье, 79), Онора (Баттоккио, 74), Кардона (Ле Дуарон, 73).

«Сент-Этьен»: Мулен, Колодзейчак, Мукуди, Сиссоко (Дебюши, 46), Гурна-Дуат (Трауко, 46), Будебуз (Аушиш, 74), Юссуф, Камара, Нейу, Буанга (Ривера, 78), Аби (Норден, 46).

Предупреждения: Брассье, 30. Трауко, 55.

Судья: Леонар.

21 ноября. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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