«Брест» обыграл «Сент-Этьен»
«Брест» победил «Сент-Этьен» (4:1) в матче 11-го тура чемпионата Франции.
«Брест» набрал 15 очков и занимает 12-е место. У «Сент-Этьена» 10 очков и 15-я позиция.
Чемпионат Франции. Лига 1
11-й тур
«Брест» — «Сент-Этьен» — 4:1 (4:1)
Голы: Онора, 7 (1:0). Дюверн, 23 (2:0). Камара, 31 (2:1). Кардона, 33 (3:1). Мунье, 38 (4:1).
«Брест»: Ларсоннье, Пьер-Габриэль, Перро, Дюверн, Брассье, Лан (Мбок, 90+1), Белькебла, Февр (Магнетти, 90+1), Мунье (Шарбоннье, 79), Онора (Баттоккио, 74), Кардона (Ле Дуарон, 73).
«Сент-Этьен»: Мулен, Колодзейчак, Мукуди, Сиссоко (Дебюши, 46), Гурна-Дуат (Трауко, 46), Будебуз (Аушиш, 74), Юссуф, Камара, Нейу, Буанга (Ривера, 78), Аби (Норден, 46).
Предупреждения: Брассье, 30. Трауко, 55.
Судья: Леонар.
21 ноября. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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