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4 апреля, 22:05

«Ренн» благодаря двум пенальти победил «Брест» в матче с 7 голами

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Ренн» на выезде переиграл «Брест» в матче 28-го тура французской Лиги 1 — 4:3.

Дубль с пенальти у гостей оформил Эстебан Леполь (35-я и 74-я минуты). Еще по голу на счету Людовика Бласа (20-я) и Бриля Эмболо (63-я).

У хозяев дубль оформил Жуниор Дина Эбимбе (4-я и 57-я минуты), один гол забил Реми Лабо Ласкари (70-я).

«Ренн» (47 очков) поднялся на шестое место в Ла лиге. «Брест» потерпел третье поражение подряд и с 36 очками идет 11-м в турнирной таблице.

Чемпионат Франции. Лига 1. 28-й тур.
04 апреля, 20:00. Франсис Ле Бле (Брест)
Брест
3:4
Ренн

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Источник: Таблица Лиги 1
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ФК Брест
ФК Ренн
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