«Ренн» благодаря двум пенальти победил «Брест» в матче с 7 голами
«Ренн» на выезде переиграл «Брест» в матче 28-го тура французской Лиги 1 — 4:3.
Дубль с пенальти у гостей оформил Эстебан Леполь (35-я и 74-я минуты). Еще по голу на счету Людовика Бласа (20-я) и Бриля Эмболо (63-я).
У хозяев дубль оформил Жуниор Дина Эбимбе (4-я и 57-я минуты), один гол забил Реми Лабо Ласкари (70-я).
«Ренн» (47 очков) поднялся на шестое место в Ла лиге. «Брест» потерпел третье поражение подряд и с 36 очками идет 11-м в турнирной таблице.
Источник: Таблица Лиги 1
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|Ланс
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3
|Лилль
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4
|Лион
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5
|Марсель
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6
|Ренн
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7
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8
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9
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10
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11
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12
|Брест
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|0-0
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13
|Анже
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14
|Гавр
|0
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|0-0
|0
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15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Труа
|0
|0
|0
|0
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|0
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18
|Ле Ман
|0
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|Анже – Лилль
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|Гавр – Монако
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|Ле Ман – Брест
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|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|00:00
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
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|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
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|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
|00:00
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|00:00
|Труа – Париж
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