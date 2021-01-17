«Ренн» одержал волевую победу над «Брестом» в матче 20-го тура чемпионата Франции. Гости взяли верх со счетом 2:1.

Чемпионат Франции. Лига 1

20-й тур

«Брест» — «Ренн» — 1:2 (1:1)

Голы: Онора, 4 (1:0). Буриго, 7 (1:1). Гренье, 77 — с пенальти (1:2).

«Брест»: Ларсоннье, Шардонне, Пьер-Габриэль (Дюверн, 89), Перро, Эрелль, Лан (Шарбоннье, 88), Белькебла (Филиппото, 82), Февр, Мунье, Онора, Кардона (Жан Лукас, 78).

«Ренн»: Сален, Траоре, Ниамси, Агерд, Трюффер, Гренье, Н`Зонзи, Буриго (Мауасса, 87), Камавинга, Террье, Доку.

Предупреждения: Буриго, 56. Эрелль, 84.

Судья: Бюке (Франция).

17 января. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».