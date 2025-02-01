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Сегодня, 20:58

«ПСЖ» разгромил «Брест», Дембеле оформил хет-трик во втором матче подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Усман Дембеле.
Фото Reuters

«ПСЖ» на выезде обыграл «Брест» в матче 20-го тура французской лиги 1 — 5:2.

Хет-трик у парижан оформил Усман Дембеле. Француз забил на 29-й, 56-й и 62-й минутах. Дембеле отметился тремя забитыми мячами во втором матче подряд — 29 января он принес «ПСЖ» победу над «Штутгартом» (4:1) в Лиге чемпионов.

У хозяев отличились Ромен Дель Кастильо (50-я минута) и Людовик Айорк (71-я).

В концовке дубль у гостей оформил Гонсалу Рамуш, забивший на 89-й и 90+7-й минутах.

«ПСЖ» (50 очков) остается лидером лиги 1. «Брест» (28) идет восьмым в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 20-й тур.
01 февр, 19:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
2:5
ПСЖ

Источник: Таблица лиги 1
Усман Дембеле
Футбол
ФК Брест
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 20 15 5 0 54-19 50
2
 Марсель 19 11 4 4 40-23 37
3
 Монако 19 10 4 5 32-22 34
4
 Ницца 19 9 6 4 38-25 33
5
 Ланс 20 9 6 5 25-18 33
6
 Лилль 19 8 8 3 29-19 32
7
 Лион 19 8 6 5 30-23 30
8
 Брест 20 9 1 10 31-36 28
9
 Страсбур 19 7 6 6 33-31 27
10
 Тулуза 19 7 4 8 20-21 25
11
 Осер 19 6 5 8 25-29 23
12
 Реймс 19 5 7 7 25-27 22
13
 Анже 19 6 4 9 21-28 22
14
 Нант 19 3 9 7 22-29 18
15
 Сент-Этьен 19 5 3 11 18-39 18
16
 Ренн 19 5 2 12 26-30 17
17
 Монпелье 20 4 3 13 20-46 15
18
 Гавр 19 4 1 14 14-38 13
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31.01 22:45
Монпелье – Ланс
 0 : 2
1.02 19:00
Брест – ПСЖ
 2 : 5
1.02 21:00
Монако – Осер
 - : -
1.02 23:05
Лилль – Сент-Этьен
 - : -
2.02 17:00
Тулуза – Ницца
 - : -
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Анже – Гавр
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Реймс – Нант
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Ренн – Страсбур
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