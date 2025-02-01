«ПСЖ» разгромил «Брест», Дембеле оформил хет-трик во втором матче подряд
«ПСЖ» на выезде обыграл «Брест» в матче 20-го тура французской лиги 1 — 5:2.
Хет-трик у парижан оформил Усман Дембеле. Француз забил на 29-й, 56-й и 62-й минутах. Дембеле отметился тремя забитыми мячами во втором матче подряд — 29 января он принес «ПСЖ» победу над «Штутгартом» (4:1) в Лиге чемпионов.
У хозяев отличились Ромен Дель Кастильо (50-я минута) и Людовик Айорк (71-я).
В концовке дубль у гостей оформил Гонсалу Рамуш, забивший на 89-й и 90+7-й минутах.
«ПСЖ» (50 очков) остается лидером лиги 1. «Брест» (28) идет восьмым в турнирной таблице.
Источник: Таблица лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|20
|15
|5
|0
|54-19
|50
|
2
|Марсель
|19
|11
|4
|4
|40-23
|37
|
3
|Монако
|19
|10
|4
|5
|32-22
|34
|
4
|Ницца
|19
|9
|6
|4
|38-25
|33
|
5
|Ланс
|20
|9
|6
|5
|25-18
|33
|
6
|Лилль
|19
|8
|8
|3
|29-19
|32
|
7
|Лион
|19
|8
|6
|5
|30-23
|30
|
8
|Брест
|20
|9
|1
|10
|31-36
|28
|
9
|Страсбур
|19
|7
|6
|6
|33-31
|27
|
10
|Тулуза
|19
|7
|4
|8
|20-21
|25
|
11
|Осер
|19
|6
|5
|8
|25-29
|23
|
12
|Реймс
|19
|5
|7
|7
|25-27
|22
|
13
|Анже
|19
|6
|4
|9
|21-28
|22
|
14
|Нант
|19
|3
|9
|7
|22-29
|18
|
15
|Сент-Этьен
|19
|5
|3
|11
|18-39
|18
|
16
|Ренн
|19
|5
|2
|12
|26-30
|17
|
17
|Монпелье
|20
|4
|3
|13
|20-46
|15
|
18
|Гавр
|19
|4
|1
|14
|14-38
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
6 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|31.01
|22:45
|
Монпелье – Ланс
|0 : 2
|1.02
|19:00
|
Брест – ПСЖ
|2 : 5
|1.02
|21:00
|
Монако – Осер
|- : -
|1.02
|23:05
|
Лилль – Сент-Этьен
|- : -
|2.02
|17:00
|
Тулуза – Ницца
|- : -
|2.02
|19:15
|
Анже – Гавр
|- : -
|2.02
|19:15
|
Реймс – Нант
|- : -
|2.02
|19:15
|
Ренн – Страсбур
|- : -
|2.02
|22:45
|
Марсель – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|14
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|12
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|7
|
|
Людовик Блас
Ренн
|6
|
|
Ламин Камара
Монако
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|12
|1
|0
|
|
Жордан Ферри
Монпелье
|13
|1
|4
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|14
|1
|4
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