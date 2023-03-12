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«ПСЖ» обыграл «Брест», Мбаппе забил победный гол на 90-й минуте

Сергей Разин
корреспондент
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11 марта. «Брест» — «ПСЖ» (1:2).
Фото AFP

«ПСЖ» в матче 27-го тура чемпионата Франции обыграл «Брест» со счетом 2:1.

В составе парижан отличились Карлос Солер и Килиан Мбаппе, который забил на 90-й минуте. У хозяев единственный гол на счету Франка Оноры.

После этого матча «ПСЖ» с 66 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Брест» с 23 очками — на 15-й строчке.

Франция. Лига 1. 27-й тур
11 мар, 23:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
1:2
ПСЖ

ФК Брест
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 27 21 3 3 68-26 66
2
 Марсель 26 17 4 5 49-25 55
3
 Монако 26 15 6 5 55-36 51
4
 Ланс 26 14 9 3 40-21 51
5
 Ренн 27 14 5 8 45-29 47
6
 Лилль 27 13 7 7 49-36 46
7
 Ницца 26 11 9 6 34-22 42
8
 Лион 27 11 7 9 42-31 40
9
 Реймс 26 9 13 4 34-26 40
10
 Лорьян 26 11 7 8 38-36 40
11
 Клермон Фут 26 9 7 10 26-34 34
12
 Тулуза 26 9 5 12 41-46 32
13
 Монпелье 26 9 3 14 41-46 30
14
 Нант 26 6 10 10 27-34 28
15
 Брест 27 5 8 14 28-44 23
16
 Осер 27 5 8 14 23-49 23
17
 Страсбур 26 4 10 12 30-44 22
18
 Аяччо 26 6 3 17 20-47 21
19
 Труа 26 4 8 14 36-57 20
20
 Анже 26 2 4 20 21-58 10
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10.03 23:00
Лилль – Лион
 3 : 3
11.03 19:00
Осер – Ренн
 0 : 0
11.03 23:00
Брест – ПСЖ
 1 : 2
12.03 15:00
Клермон Фут – Ланс
 - : -
12.03 17:00
Аяччо – Монпелье
 - : -
12.03 17:00
Анже – Тулуза
 - : -
12.03 17:00
Лорьян – Труа
 - : -
12.03 17:00
Нант – Ницца
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12.03 19:05
Монако – Реймс
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12.03 22:45
Марсель – Страсбур
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Килиан Мбаппе

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Жонатан Давид

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ПСЖ

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Марсель

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Тежи Саванье

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Реймс

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