«ПСЖ» обыграл «Брест», Мбаппе забил победный гол на 90-й минуте

«ПСЖ» в матче 27-го тура чемпионата Франции обыграл «Брест» со счетом 2:1.

В составе парижан отличились Карлос Солер и Килиан Мбаппе, который забил на 90-й минуте. У хозяев единственный гол на счету Франка Оноры.

После этого матча «ПСЖ» с 66 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Брест» с 23 очками — на 15-й строчке.