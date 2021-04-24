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«Брест» обыграл «Сент-Этьен»

16:08

«Брест» в матче 34-го тура чемпионата Франции в гостях обыграл «Сент-Этьен» со счетом 2:1. Победный гол забил Гаэтан Шарбонье.

«Брест» занимает 13-е место в таблице. «Сент-Этьен» — 14-й.

Чемпионат Франции

Лига 1

34-й тур

«Сент-Этьен» — «Брест» — 1:2 (1:0)

Голы: Хазри, 11 (1:0). Шарбоннье, 66 (1:1). Шарбоннье, 79 (1:2).
«Сент-Этьен»: Грин, Дебюши, Трауко, Сиссе, Мукуди, Гурна-Дуат (Соу, 89), Юссуф (Будебуз, 80), Камара, Аушиш (Монне-Паке, 55), Хазри (Амума, 55), Норден (Аби, 55).

«Брест»: Ларсоннье, Шардонне, Пьер-Габриэль (Дюверн, 80), Перро, Брассье, Белькебла, Февр, Магнетти, Шарбоннье (Мбок, 88), Онора (Бааль, 90+2), Кардона (Ле Дуарон, 88).

Предупреждения: Юссуф, 65. Белькебла, 77. Камара, 90+1.

Судья: Батта (Франция).

24 апреля. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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