«Брест» обыграл «Сент-Этьен»
«Брест» в матче 34-го тура чемпионата Франции в гостях обыграл «Сент-Этьен» со счетом 2:1. Победный гол забил Гаэтан Шарбонье.
«Брест» занимает 13-е место в таблице. «Сент-Этьен» — 14-й.
Чемпионат Франции
Лига 1
34-й тур
«Сент-Этьен» — «Брест» — 1:2 (1:0)
Голы: Хазри, 11 (1:0). Шарбоннье, 66 (1:1). Шарбоннье, 79 (1:2).
«Сент-Этьен»: Грин, Дебюши, Трауко, Сиссе, Мукуди, Гурна-Дуат (Соу, 89), Юссуф (Будебуз, 80), Камара, Аушиш (Монне-Паке, 55), Хазри (Амума, 55), Норден (Аби, 55).
«Брест»: Ларсоннье, Шардонне, Пьер-Габриэль (Дюверн, 80), Перро, Брассье, Белькебла, Февр, Магнетти, Шарбоннье (Мбок, 88), Онора (Бааль, 90+2), Кардона (Ле Дуарон, 88).
Предупреждения: Юссуф, 65. Белькебла, 77. Камара, 90+1.
Судья: Батта (Франция).
24 апреля. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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