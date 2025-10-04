Матч «Бреста» и «Нанта» в лиге 1 завершился нулевой ничьей
«Брест» дома сыграл вничью с «Нантом» в матче 7-го тура чемпионата Франции — 0:0.
Хозяева нанесли 17 ударов в створ ворот соперника, на счету гостей 6 ударов в створ.
«Пираты» набрали 8 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице лиги 1. «Канарейки» с 6 баллами поднялись на 14-ю строчку.
19 октября «Брест» на выезде сыграет против «Лорьяна», а «Нант» в этот же день на своем поле встретится с «Лиллем».
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Марсель
|7
|5
|0
|2
|15-5
|15
|
2
|ПСЖ
|6
|5
|0
|1
|12-4
|15
|
3
|Лион
|6
|5
|0
|1
|8-3
|15
|
4
|Монако
|6
|4
|0
|2
|14-10
|12
|
5
|Страсбур
|6
|4
|0
|2
|9-7
|12
|
6
|Лилль
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Ланс
|6
|3
|1
|2
|8-5
|10
|
8
|Париж
|7
|3
|1
|3
|12-13
|10
|
9
|Ренн
|6
|2
|3
|1
|7-8
|9
|
10
|Брест
|7
|2
|2
|3
|11-11
|8
|
11
|Тулуза
|6
|2
|1
|3
|9-11
|7
|
12
|Ницца
|6
|2
|1
|3
|7-10
|7
|
13
|Лорьян
|7
|2
|1
|4
|9-16
|7
|
14
|Нант
|7
|1
|3
|3
|5-7
|6
|
15
|Осер
|6
|2
|0
|4
|4-8
|6
|
16
|Гавр
|6
|1
|2
|3
|6-8
|5
|
17
|Анже
|6
|1
|2
|3
|3-6
|5
|
18
|Метц
|7
|0
|2
|5
|5-16
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.10
|21:45
|
Париж – Лорьян
|2 : 0
|4.10
|18:00
|
Метц – Марсель
|0 : 3
|4.10
|20:00
|
Брест – Нант
|0 : 0
|4.10
|22:05
|
Осер – Ланс
|- : -
|5.10
|16:00
|
Лион – Тулуза
|- : -
|5.10
|18:15
|
Гавр – Ренн
|- : -
|5.10
|18:15
|
Монако – Ницца
|- : -
|5.10
|18:15
|
Страсбур – Анже
|- : -
|5.10
|21:45
|
Лилль – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Илан Кеббаль
Париж
|4
|
|
Ансу Фати
Монако
|3
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|3
|П
|
|
Ламин Камара
Монако
|3
|
|
Витор Феррейра Витинья
ПСЖ
|3
|
|
Фелиш Коррея
Лилль
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Махди Камара
Ренн
|4
|1
|1
|
|
Садибу Сане
Метц
|4
|1
|1
|
|
Фредрик Оппегор
Осер
|5
|1
|1
