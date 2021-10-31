«Монако» проиграл «Бресту», Головин вышел на замену во втором тайме
«Брест» победил «Монако» (2:0) в матче 12-го тура чемпионата Франции.
Голы забивали Стив Мунье и Франк Онора. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на замену во втором тайме. На 58-й минуте он заменил Жана Лукаса.
Во втором тайме матч был ненадолго приостановлен из-за того, что болельщики «Бреста» жгли файеры и бросали их на поле.
«Брест» одержал первую победу в текущем сезоне. Команда набрала девять очков и занимает 18-е место. У «Монако» 17 очков и десятая позиция.
Чемпионат Франции. Лига 1
12-й тур
«Брест» — «Монако» — 2:0 (1:0)
Голы: Мунье, 18 (1:0). Онора, 79 (2:0).
«Брест»: Бизот, Шардонне, Пьер-Габриэль, Эрелль (Брассье, 46), Дюверн, Белькебла, Февр (Дель Кастильо, 90), Магнетти, Мунье, Онора, Ле Дуарон (Кардона, 58).
«Монако»: Нюбель, Агилар, Кайю Энрике (Якобс, 65), Марипан, Бадиашиле, Тшуамени, Диоп (Боаду, 46), Жан Лукас (Головин, 58), Бен-Йеддер (Фофана, 84), Фолланд, Мартинш (Сидибе, 66).
Предупреждения: Кайю Энрике, 17. Диоп, 42. Магнетти, 53. Бен-Йеддер, 81. Фолланд, 83.
Судья: Амель.
31 октября. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».
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