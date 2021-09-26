«Метц» обыграл «Бордо» и одержал первую победу в сезоне

В матче 8-го тура чемпионата Франции «Метц» в гостях победил «Брест» со счетом 2:1, одержав свою первую победу в текущем сезоне чемпионата Франции. «Брест» наряду с «Сент-Этьеном» остается единственной командой, которая не побеждала в сезоне-2021/22.

Чемпионат Франции. Лига 1

8-й тур

«Брест» — «Метц» — 1:2 (0:1)

Голы: Де Превиль, 26 (0:1). Февр, 68 — с пенальти (1:1). Сентонз, 74 (1:2).

«Брест»: Бизот, Уронен (Дюверн, 46), Шардонне, Пьер-Габриэль (Фоссюрье, 85), Брассье, Февр (Ле Дуарон, 69), Агуме, Мбок, Мунье, Онора (Баджи, 85), Дель Кастильо (Кардона, 61).

«Метц»: Укиджа, Юдоль, Сентонз, Куяте, Ниакате, Пажо, Майга (Тшимбембе, 89), Сарр (Траоре, 72), Де Превиль (Булая, 72), Ньян, Гей (Нгюетт, 69).

Предупреждения: Куяте, 40. Пьер-Габриэль, 46. Мбок, 71. Сентонз, 82. Шардонне, 88.

Судья: Делажо (Франция).

26 сентября. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».

«Труа» — «Анже» — 1:1 (1:0)

Голы: Бальде, 22 (1:0). Мангани, 65 — с пенальти (1:1).

«Труа»: Гальон, Коне (Эль-Хаджам, 72), Жиродон, Сальмье (Шадли, 90+6), Бьянкон, Каборе, Шавалерен, Куаме, Тугар (Домингес, 73), Родригеш (Лумека, 80), Бальде (Рипар, 46).

«Анже»: Бернардони, Траоре, Тома, Мансо, Мангани (Баокен, 66), Капель (Эбосс, 83), Кабо, Фюльжини (Буфаль, 67), Менди, Унаи (Перейра Лаж, 90+6), Шо (Браими, 83).

Предупреждения: Шо, 1. Шавалерен, 8. Родригеш, 20. Жиродон, 63. Буфаль, 80.

Удаление: Жиродон, 90+3.

Судья: Леонар (Франция).

26 сентября. Труа. Стадион «Стад де л'Об».

«Реймс» — «Нант» — 3:1 (0:0)

Голы: Фокет, 51 (1:0). Саймон, 62 (1:1). Экитике, 72 (2:1). Экитике, 78 (3:1).

«Реймс»: Райкович, Фокет (Кассама, 70), Фас, Абдельхамид, Гравиллон, Конан, Матусива (Мбюкю, 70), Мунетси, Кеббаль (Лопи, 83), ван Берген (Флип, 46), Коффи (Экитике, 70).

«Нант»: Лафон, Коршья, Паллуа (Кулибали, 80), Кастеллетто, Траоре, Жиротто, Сиприен (Жеббель, 63), Блас, Чиривелья (Мутуссами, 88), Саймон, Коло Муани (Букари, 79).

Предупреждения: Фокет, 15. Саймон, 25.

Судья: Ваттеллье (Франция).

26 сентября. Реймс. Стадион «Огюст Делон».