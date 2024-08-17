«Марсель» в стартовом матче чемпионата Франции разгромил «Брест», Гринвуд оформил дубль

«Марсель» в матче 1-го тура чемпионата Франции на выезде обыграл «Брест» со счетом 5:1.

В составе гостей дубли оформили Мейсон Гринвуд и Луис Энрике, еще один гол на счету Элье Ваи. У хозяев отличился Махди Камара.

В следующем матче «Марсель» 25 августа встретится с «Реймсом», «Брест» в этот же день сыграет на выезде с «Лансом».