«Марсель» в стартовом матче чемпионата Франции разгромил «Брест», Гринвуд оформил дубль
«Марсель» в матче 1-го тура чемпионата Франции на выезде обыграл «Брест» со счетом 5:1.
В составе гостей дубли оформили Мейсон Гринвуд и Луис Энрике, еще один гол на счету Элье Ваи. У хозяев отличился Махди Камара.
В следующем матче «Марсель» 25 августа встретится с «Реймсом», «Брест» в этот же день сыграет на выезде с «Лансом».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Сент-Этьен
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
15
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
17
|Гавр
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
18
|Брест
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
|16.08
|21:45
|
Гавр – ПСЖ
|1 : 4
|17.08
|18:00
|
Брест – Марсель
|1 : 5
|17.08
|20:00
|
Реймс – Лилль
|- : -
|17.08
|22:00
|
Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
|16:00
|
Осер – Ницца
|- : -
|18.08
|18:00
|
Анже – Ланс
|- : -
|18.08
|18:00
|
Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|18:00
|
Тулуза – Нант
|- : -
|18.08
|21:45
|
Ренн – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Луис Энрике
Марсель
|2
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|2
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|1
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|2
|
|
Амин Харит
Марсель
|2
|
|
Ромен Дель Кастильо
Брест
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Жордан Амави
Брест
|1
|0
|1
|
|
Антуан Жужу
Гавр
|1
|0
|1
|
|
Дерек Корнелиус
Марсель
|1
|0
|1
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