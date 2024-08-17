Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 19:59

«Марсель» в стартовом матче чемпионата Франции разгромил «Брест», Гринвуд оформил дубль

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Марсель» в матче 1-го тура чемпионата Франции на выезде обыграл «Брест» со счетом 5:1.

В составе гостей дубли оформили Мейсон Гринвуд и Луис Энрике, еще один гол на счету Элье Ваи. У хозяев отличился Махди Камара.

В следующем матче «Марсель» 25 августа встретится с «Реймсом», «Брест» в этот же день сыграет на выезде с «Лансом».

Франция. Лига 1. 1-й тур
17 авг, 18:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
1:5
Марсель

ФК Брест
ФК Марсель
0
Читайте также
Фигуристка Зинина призналась в трех попытках суицида и изнасилования
Трусова и Игнатов сыграли свадьбу в Барвихе
Умер журналист Евгений Ксензенко
Зарема в ярости от покупки нового игрока, стал известен новый список выставленных на продажу футболистов. Что происходит в «Спартаке»
NYT констатировало продолжение отступления ВСУ в Донбассе
Алаудинов указал на большое количество сдающихся в плен боевиков ВСУ в Курской области
Популярное видео
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Головин тренируется по индивидуальной программе после травмы лодыжки

«Монако» — «Сент-Этьен»: смотреть трансляцию матча лиги 1 Франции
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
2
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
3
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
4
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
5
 Сент-Этьен 0 0 0 0 0-0 0
6
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
7
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
9
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
11
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
13
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
14
 Марсель 1 1 0 0 5-1 3
15
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
16
 ПСЖ 1 1 0 0 4-1 3
17
 Гавр 1 0 0 1 1-4 0
18
 Брест 1 0 0 1 1-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
16.08 21:45
Гавр – ПСЖ
 1 : 4
17.08 18:00
Брест – Марсель
 1 : 5
17.08 20:00
Реймс – Лилль
 - : -
17.08 22:00
Монако – Сент-Этьен
 - : -
18.08 16:00
Осер – Ницца
 - : -
18.08 18:00
Анже – Ланс
 - : -
18.08 18:00
Монпелье – Страсбур
 - : -
18.08 18:00
Тулуза – Нант
 - : -
18.08 21:45
Ренн – Лион
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Луис Энрике

Луис Энрике

Марсель

 2
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 2
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 1
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 2
Амин Харит

Амин Харит

Марсель

 2
Ромен Дель Кастильо

Ромен Дель Кастильо

Брест

 1
И К Ж
Жордан Амави

Жордан Амави

Брест

 1 0 1
Антуан Жужу

Антуан Жужу

Гавр

 1 0 1
Дерек Корнелиус

Дерек Корнелиус

Марсель

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости