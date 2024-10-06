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Сегодня, 17:00

«Брест» — «Гавр»: смотреть матч лиги 1 онлайн

«Брест» примет «Гавр» в матче французской лиги
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Брест и «Гавр» сыграют в 7-м туре лиги 1 в воскресенье, 6 октября. Начало матча на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте — в 18.00 по московскому времени.

Трансляция игры «Брест» — «Гавр» в прямом эфире пройдет в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт» (контент стриминговой платформы доступен по подписке).

Следить за ключевыми событиями и узнать результат игры «Брест» — «Гавр» можно в матч-центре «СЭ».

Франция. Лига 1. 7-й тур
06 окт, 18:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
Гавр

В составе «Гавра» выступает российский полузащитник Далер Кузяев, который принял участие в 5 играх этого сезона чемпионата Франции и забил 1 гол. Его команда в 6 матчах набрала 6 очков. Такое же количество очков и игр у «Бреста».

ФК Брест
ФК Гавр
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 7 6 1 0 14-4 19
2
 ПСЖ 6 5 1 0 20-5 16
3
 Марсель 7 4 2 1 16-8 14
4
 Лилль 7 4 1 2 13-8 13
5
 Реймс 6 3 2 1 10-8 11
6
 Ланс 6 2 4 0 5-2 10
7
 Нант 6 2 3 1 9-6 9
8
 Страсбур 6 2 3 1 12-10 9
9
 Ницца 6 2 2 2 14-6 8
10
 Ренн 7 2 1 4 11-11 7
11
 Лион 6 2 1 3 8-12 7
12
 Сент-Этьен 7 2 1 4 6-18 7
13
 Брест 6 2 0 4 8-13 6
14
 Гавр 6 2 0 4 7-13 6
15
 Осер 7 2 0 5 9-15 6
16
 Тулуза 7 1 2 4 6-10 5
17
 Монпелье 6 1 1 4 6-17 4
18
 Анже 7 0 3 4 5-13 3
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4.10 21:45
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5.10 18:00
Сент-Этьен – Осер
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Лилль – Тулуза
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5.10 22:00
Ренн – Монако
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6.10 16:00
Лион – Нант
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Брест – Гавр
 - : -
6.10 18:00
Реймс – Монпелье
 - : -
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Страсбур – Ланс
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