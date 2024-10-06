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«Гавр» на выезде уступил «Бресту», Кузяев вышел на замену

Сергей Разин
корреспондент
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«Гавр» в матче 7-го тура чемпионата Франции на выезде уступил «Бресту» со счетом 0:2.

Отличились Людовик Ажорк и Ибрагим Салах. Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел на поле на 64-й минуте.

На 48-й минуте гости остались вдесятером после удаления Этьена Юте Кинкуэ. На 73-й минуте защитник хозяев Массадио Хайдара получил красную карточку.

В других матчах тура «Реймс» победил «Монпелье» (4:2), «Страсбур» сыграл вничью с «Лансом» (2:2).

После этого матча «Гавр» с 6 очками занимает 15-е место в турнирной таблице, «Брест» с 9 очками — на 10-й строчке.

Франция. Лига 1. 7-й тур
06 окт, 18:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
2:0
Гавр
Франция. Лига 1. 7-й тур
06 окт, 18:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
2:2
Ланс
Франция. Лига 1. 7-й тур
06 окт, 18:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
4:2
Монпелье

Далер Кузяев
ФК Брест
ФК Гавр
ФК Ланс
ФК Монпелье
ФК Реймс
ФК Страсбур
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 ПСЖ 6 5 1 0 20-5 16
3
 Марсель 7 4 2 1 16-8 14
4
 Реймс 7 4 2 1 14-10 14
5
 Лилль 7 4 1 2 13-8 13
6
 Ланс 7 2 5 0 7-4 11
7
 Страсбур 7 2 4 1 14-12 10
8
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 Брест 7 3 0 4 10-13 9
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 Ренн 7 2 1 4 11-11 7
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