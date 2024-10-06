«Гавр» на выезде уступил «Бресту», Кузяев вышел на замену
«Гавр» в матче 7-го тура чемпионата Франции на выезде уступил «Бресту» со счетом 0:2.
Отличились Людовик Ажорк и Ибрагим Салах. Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел на поле на 64-й минуте.
На 48-й минуте гости остались вдесятером после удаления Этьена Юте Кинкуэ. На 73-й минуте защитник хозяев Массадио Хайдара получил красную карточку.
В других матчах тура «Реймс» победил «Монпелье» (4:2), «Страсбур» сыграл вничью с «Лансом» (2:2).
После этого матча «Гавр» с 6 очками занимает 15-е место в турнирной таблице, «Брест» с 9 очками — на 10-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|7
|6
|1
|0
|14-4
|19
|
2
|ПСЖ
|6
|5
|1
|0
|20-5
|16
|
3
|Марсель
|7
|4
|2
|1
|16-8
|14
|
4
|Реймс
|7
|4
|2
|1
|14-10
|14
|
5
|Лилль
|7
|4
|1
|2
|13-8
|13
|
6
|Ланс
|7
|2
|5
|0
|7-4
|11
|
7
|Страсбур
|7
|2
|4
|1
|14-12
|10
|
8
|Лион
|7
|3
|1
|3
|10-12
|10
|
9
|Нант
|7
|2
|3
|2
|9-8
|9
|
10
|Брест
|7
|3
|0
|4
|10-13
|9
|
11
|Ницца
|6
|2
|2
|2
|14-6
|8
|
12
|Ренн
|7
|2
|1
|4
|11-11
|7
|
13
|Сент-Этьен
|7
|2
|1
|4
|6-18
|7
|
14
|Осер
|7
|2
|0
|5
|9-15
|6
|
15
|Гавр
|7
|2
|0
|5
|7-15
|6
|
16
|Тулуза
|7
|1
|2
|4
|6-10
|5
|
17
|Монпелье
|7
|1
|1
|5
|8-21
|4
|
18
|Анже
|7
|0
|3
|4
|5-13
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|4.10
|21:45
|
Марсель – Анже
|1 : 1
|5.10
|18:00
|
Сент-Этьен – Осер
|3 : 1
|5.10
|20:00
|
Лилль – Тулуза
|2 : 1
|5.10
|22:00
|
Ренн – Монако
|1 : 2
|6.10
|16:00
|
Лион – Нант
|2 : 0
|6.10
|18:00
|
Брест – Гавр
|2 : 0
|6.10
|18:00
|
Реймс – Монпелье
|4 : 2
|6.10
|18:00
|
Страсбур – Ланс
|2 : 2
|6.10
|21:45
|
Ницца – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|6
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|5
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|5
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Маркюс Коко
Нант
|5
|1
|2
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|4
|1
|1
|
|
Франк Магри
Тулуза
|6
|1
|1
Новости