Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Бордо» проиграл «Бресту» и вылетел из Кубка Франции

18:32
Теги:

«Брест» победил «Бордо» (3:0) в матче 1/16 финала Кубка Франции.

Голы забивали Стив Мунье, Ромен Февр (оба с пенальти) и Жереми Ле Дуарон.

«Тулуза» на выезде обыграла «Канн» (1:0). «Нант» победил «Витре» (2:0). «Версаль 78» разгромил «Ла-Рош-Вандею» (4:0).

Кубок Франции

1/16 финала

Франция. Кубок. 1/16 финала
02 янв, 15:45. Michel d'Ornano (Кан)
Кан
0:1
Тулуза
Франция. Кубок. 1/16 финала
02 янв, 15:45. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
3:0
Бордо
Голы
Мунье, 36 (1:0), Февр, 81 (2:0), Ле Дуарон, 90+4 (3:0)
Брест
Ларсоннье Дюверн (Уронен, 85 ) Брассье Пьер-Габриэль Шардонне Февр Лан Агуме (Мбок, 77 ) Кардона (Ле Дуарон, 78 ) Онора (Баджи, 85 ) Мунье (Саид, 86 )
Бордо
Руяр Аггун Луисьен (Уаттара, 80) Аталла Пембеле Паскаль (Экоми, 63) Депюссэ (Маджа, 80) Бриан (Ореа, 63) Хван Уй Джо Элис Дилросюн
Предупреждения
Дюверн 28, Лан 51  - 
Судьи
Бюке
Франция. Кубок. 1/16 финала
02 янв, 15:45. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
2:0
Витре
Голы
Блас, 25 (1:0), Жеббель, 67 (2:0)
Нант
Дешам Фабиу да Силва (Силла, 84 ) Жиротто Паллуа Чиривелья Перейра де Са (Дусе, 84 ) Сиприен (Аппиа, 60 ) Блас (Коршья, 60 ) Мерлен Эмон Жеббель (Манвелян, 74 )
Судьи
Ваттеллье
Франция. Кубок. 1/16 финала
02 янв, 15:45. ()
Версаль 78
4:0
Ла-Рош-Вандея

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 2
Ливерпуль 2
2-й тайм

ТБ 2.5

22%

1.80

Ф2 (0)

18%

1.65

П2

13%

2.24
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон

П1

32%

1.58

ТМ 3.0

21%

1.43

ИТБ1 (1.5)

16%

1.79
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал 1
Манчестер Сити 2
Матч завершен

П2

29%

1.54

Обе забьют - да

20%

1.67

1X

14%

2.60

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Что смотреть в праздники? 10 самых ярких хоккейных матчей новогодних каникул
В США спрогнозировали захват Россией Киева за сутки в случае войны
0
Реклама