«Бордо» проиграл «Бресту» и вылетел из Кубка Франции
«Брест» победил «Бордо» (3:0) в матче 1/16 финала Кубка Франции.
Голы забивали Стив Мунье, Ромен Февр (оба с пенальти) и Жереми Ле Дуарон.
«Тулуза» на выезде обыграла «Канн» (1:0). «Нант» победил «Витре» (2:0). «Версаль 78» разгромил «Ла-Рош-Вандею» (4:0).
Кубок Франции
1/16 финала
«Канн» — «Тулуза» — 0:1 (0:0)
Гол: Ратау, 52
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