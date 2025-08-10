«Брест» арендовал вратаря «Монако» Маецки
Вратарь «Монако» Радослав Маецки арендован «Брестом», сообщается на официальном сайте клуба.
Арендное соглашение с 25-летним поляком рассчитано на сезон-2025/26.
В минувшем сезоне Маецки провел 23 матча, в которых пропустил 36 мячей и пять раз сыграл на ноль.
Новости