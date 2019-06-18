Бразильский суд арестовал 36 объектов недвижимости Неймара

Бразильский суд из-за дела о неуплате налогов арестовал 36 объектов недвижимости форварда "ПСЖ" Неймара, сообщает Folha de Sao Paulo. Нападающий может пользоваться ими, но они недоступны для продажи.

Власти требуют с 27-летнего игрока 15,6 миллионов евро, тогда как адвокаты намерены снизить сумму на 13 миллионов.

Ранее появилась информация, что Неймар может перейти в "Реал" или вернуться в "Барселону".

Владелец "ПСЖ" "не собирается терпеть тех, кто ведет себя как звезды" //

СМИ: "ПСЖ" готов расстаться с Неймаром летом