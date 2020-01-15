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Неймар тайно встречался с русской моделью Сафаровой. У них есть совместное фото

16:19
Неймар и Катерина Сафарова. Фото The Sun.
Неймар и Катерина Сафарова. Фото The Sun.
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Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар ранее был в близких отношениях с российской моделью Катериной Сафаровой. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

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Публикация от Katerina Safarova (@kat_safarova)

По словам источника, у них «была интрижка», хотя они пытались притворяться друзьями. Слухи об их романе впервые появились в испанском телешоу Cazamariposas, где снималась россиянка. Бразилец ранее выступал в Испании за «Барселону». Указано, что 21-летняя модель побывала на дне рождения игрока в Париже.

У 27-летнего Неймара есть несколько общих фотографий с Сафаровой. Одну из них The Sun опубликовал в своей статье. Сафарова работает на модельное агентство NU Models, базирующееся в Сингапуре. У нее есть аккаунт в Instagram, на который подписаны свыше 191 тысячи человек.

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